SS36, si ribalta con l’auto nel tratto Orsa- Abbadia, traffico bloccato per oltre un’ora in direzione Nord

LECCO – Incidente lungo la SS36 in direzione Nord, nel tratto Orsa Maggiore – Abbadia. L’incidente è avvenuto alle 11.20 circa di oggi, lunedì.

Coinvolta una sola auto, condotta da un uomo di 80 anni che avrebbe perso il controllo del mezzo forse a causa di un malore, ribaltandosi.

Un brutto incidente dal quale fortunatamente l’uomo ne è uscito acciaccato ma non in gravi condizioni. Sul luogo del sinistro sono intervenute, Polstrada, Vigili del Fuoco, automedica e ambulanza, con l’80enne soccorso e subito trasportato in ospedale di Lecco in codice giallo.

Lunghe code sulla SS36 per chi sta viaggiando in direzione Sondrio, con inevitabili ripercussioni anche sul traffico locale.

Il traffico ha ricominciato a defluire poco prima delle 13 dopo le operazioni di soccorso, gli accertamenti delle forze dell’ordine e la rimozione del mezzo incidentato