SS36. Incidente nel tunnel del Monte Barro , due feriti

CIVATE – Schianto nel tunnel del Monte Barro sulla Statale 36: l’incidente è avvenuto intorno alle 9 di questa mattina, sabato, in direzione Lecco.

Coinvolte, secondo le prime informazioni, un’auto e una moto. Due i feriti, entrambi a bordo della moto: si tratta del conducente e della passeggera, di 42 e 41 anni. Il primo ha subito un trauma al bacino ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo, ferite più lievi invece per la donna.

Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità. La Polstrada, intervenuta per i rilievi, ha atto scorrere il traffico sulla corsia non interessata dall’incidente.