SS36. Incidente nella galleria San Martino a Lecco, soccorso un 26enne

Scontro tra un’auto e un mezzo pesante in direzione Sondrio

Il giovane coinvolto non sarebbe in pericolo di vita

LECCO – Paura per un incidente all’interno della galleria San Martino a Lecco, lungo la Statale 36, per lo scontro tra un’auto e un camion. L’allarme è scattato poco prima delle 13, in direzione Sondrio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lecco, un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco e l’automedica da Lecco.

Coinvolto un ragazzo di 26 anni che, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico). Spetterà alla Polizia Stradale ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.