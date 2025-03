SS36. Incidente nella galleria San Martino in direzione Nord

Nel sinistro è rimasto coinvolto e ferito un 18enne

LECCO – Incidente lungo la SS36 nella galleria San Martino a Lecco. Il sinistro si è verificato alle 13.40 circa di oggi lunedì.

Sul posto i soccorsi: automedica, ambulanza e Polstrada. Inevitabili le code per chi viaggia in direzione Sondrio.

Dalle prime informazioni emerse si tratterebbe di un 18enne che avrebbe perso il controllo del proprio mezzo ribaltandosi. Il giovane non sarebbe in gravi condizioni e dopo aver ricevuto le prime cure sul posto è stato trasportato all’ospedale in codice giallo.

Momentaneamente chiuso l’ingresso alla SS36 di via Fiandra (verso Sondrio) fino alla conclusione delle operazioni di soccorso e di sgombero della vettura dalla carreggiata.

Eventuali maggiori informazioni non appena possibile.