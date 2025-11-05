SS36, incidente prima dell’uscita di Civate, traffico verso Lecco

Traffico in direzione Lecco sulla Statale 36

CIVATE – Traffico intenso lungo la Statale 36 in direzione Lecco nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 5 novembre, a causa di un incidente tra due auto poco prima dell’uscita per Civate. Si viaggia su una sola corsia.
Prestare attenzione.