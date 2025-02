SS36. Incidente sul Ponte Manzoni all’alba, lunghe code verso Lecco

L’incidente, avvenuto intorno alle ore 6.30, ha mandato in tilt il traffico

In mattinata rallentamenti e code già a partire da Annone Brianza

LECCO – Un incidente, fortunatamente senza conseguenze gravi per le persone coinvolte, ha creato lunghe code nella prima mattinata di oggi (giovedì 6 febbraio) in direzione Lecco. L’incidente tra auto si è verificato intorno alle ore 6.30 sul Terzo Ponte, a Lecco, in direzione Nord.

Complice l’orario di punta, il traffico è subito andato in tilt: intorno alle 8 si registrano ancora rallentamenti e lunghe code già a partire da Annone Brianza e lungo tutto il tunnel del Barro in ingresso verso la città. Nell’incidente sono coinvolte due persone, una donna di 24 anni e una donna di 38 anni, che non avrebbero riportato ferite gravi.

Contemporaneamente, nella carreggiata opposta (direzione Sud/Milano), si è verificato un tamponamento tra quattro auto sempre all’altezza del Terzo Ponte. In questo caso non si sono registrati feriti e anche le conseguenze sul traffico in uscita da Lecco sono state minori.