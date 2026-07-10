SS36. Incidente sul ponte Manzoni, lunghe code verso Lecco

Il sinistro è avvenuto alle 19 circa di questa sera, venerdì

LECCO – Incidente all’uscita del tunnel del Barro, sul ponte Manzoni, lungo la SS36, avvenuto in direzione Nord, poco dopo le 19, di oggi, venerdì.

Sul posto sono intervenuti polstrada e personale Anas. Inevitabili le code per chi sta viaggiando in direzione Lecco. Il traffico tornerà a scorrere regolarmente non appena si concluderà l’intervento di soccorso e il ripristino della corsia.