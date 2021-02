Un’auto si è ribaltata all’ingresso della galleria della nuova Lecco-Ballabio

Nessun ferito grave, inevitabili i disagi al traffico con code in entrambe le direzioni

LECCO – Schianto sulla nuova Lecco-Ballabio: l’incidente è avvenuto intorno alle 17.30 di oggi, mercoledì 3 febbraio, poche decine di metri dopo l’ingresso della galleria del raccordo per la Valsassina, accessibile dal Ponte Manzoni e da via Pergola.

Coinvolta un’auto che, per motivi al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto, si è ribaltata lungo la carreggiata. Due le persone coinvolte nell’incidente, una di 20 e l’altra di 52 anni, che fortunatamente sarebbero rimaste ferite in maniera lieve. Sul posto è intervenuta un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte insieme ai Vigili del Fuoco di Lecco e alla Polizia Stradale.

Inevitabili i disagi alla viabilità con code in entrambe le direzioni: il tratto di strada è rimasto temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso, mentre i Vigili del Fuoco stanno lavorando per rimuovere il mezzo ribaltato che occupava completamente la corsia in direzione Milano.