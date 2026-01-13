SS36. Incidente sul Terzo Ponte (Nord), code e rallentamenti fino ad Annone

Tamponamento tra 3 auto all’altezza dello svincolo del Bione

Nessun ferito grave, ma grossi disagi alla viabilità

LECCO – Inizio di giornata decisamente complicato per gli automobilisti diretti a Lecco a causa di un incidente avvenuto in SS36, sul Terzo Ponte di Lecco, all’altezza dello svincolo del Bione, in direzione Nord.

Un tamponamento tra 3 auto avvenuto intorno alle 7 di oggi (martedì 13 gennaio) che, fortunatamente, non avrebbe causato feriti gravi, ma ha avuto gravi ripercussioni sulla viabilità. Subito si sono formati rallentamenti e lunghe code che sono arrivate fino all’altezza di Annone. Conseguenze anche sul traffico cittadino, sulla Provinciale tra Olginate e Pescate. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale.