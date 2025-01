SS36, incidente sul Terzo Ponte in direzione nord, ferito un 22enne

E’ successo intorno alle 15.20 all’altezza dell’uscita Bione

In posto ambulanza e Polizia Stradale

LECCO – Incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì, sul Terzo Ponte a Lecco in direzione nord (Colico), poco prima dell’uscita del Bione. E’ accaduto intorno alle 15.20, in posto in codice giallo si è portata un’ambulanza del LeccoSoccorso e la Polizia Stradale.

Un giovane di 22 anni è rimasto ferito. Lungo la tratta si segnala qualche rallentamento per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso.