SS36. Incidente sul Terzo Ponte, lunghe code in direzione Nord

Coinvolte cinque persone, nessuna sarebbe ferita gravemente

Le auto incidentate sono ferme sulla corsia di sorpasso

LECCO – Un nuovo incidente è avvenuto intorno alle 8 di oggi, venerdì 24 aprile, lungo la Statale 36, sul Terzo Ponte di Lecco (direzione Nord). Nello scontro tra auto sarebbero coinvolte cinque persone: una ragazza di 15 anni, tre giovani di 18 e 19 anni e un ragazzo di 28 anni, fortunatamente non ci sarebbero feriti gravi.

Le auto incidentate sono ferme sulla corsia di sorpasso. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi: Vigili del Fuoco del comando di Lecco, un’ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco e la Polstrada. Inevitabilmente si sono formati rallentamenti e lunghe code in direzione Lecco, a partire dell’altezza di Annone (in aumento). Segnalati rallentamenti anche in direzione opposta a causa dei curiosi.