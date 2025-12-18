SS36 – ORE 15. Incidente sul Terzo Ponte (Nord), lunghe code verso Lecco

Due le persone coinvolte
Inevitabili le ripercussioni sul traffico
PESCATE – Incidente poco dopo le ore 15 di oggi, giovedì, lungo la Statale 36 sul Terzo Ponte, all’altezza dello svincolo di Pescate in direzione Nord. Si segnalano lunghe code in direzione Lecco. Due le persone coinvolte, sul posto un’ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco, i Vigili del Fuoco e la Polstrada. Inevitabili le ripercussioni sul traffico con lunghe code all’interno della galleria del Monte Barro e lungo la viabilità cittadina.