Il vertice in Prefettura

Per la completa riapertura della Statale bisognerà aspettare un mese

LECCO – Riaprirà entro le ore 13 di domani, martedì 30 aprile, la carreggiata sud della Statale 36 nel tratto Perledo-Mandello, chiusa dallo scorso 25 aprile a causa di uno smottamento avvenuto all’altezza di Lierna.

Questo l’esito del vertice avvenuto lunedì mattina in Prefettura a Lecco alla presenza dei tecnici Anas, i sindaci dei comuni rivieraschi, della Provincia e delle forze dell’ordine. In giornata sarà effettuato un ulteriore sopralluogo per confermare questa possibilità.

Bisognerà aspettare invece almeno un mese per la riapertura completa dell’arteria che collega Lecco all’alto Lago e alla Valtellina. Effettuati i primi disgaggi e la messa in sicurezza della nicchia da dove, giovedì sera, si erano staccati i grossi massi piombati sulla strada sottostante, si procederà ora ad altri lavori di sostituzione e rinforzo delle barriere para massi.

Nel frattempo è già stata installata una barriera protettiva alta tre metri, nel tratto interessato dalla frana, per impedire che, in caso di altri distacchi, il materiale franato possa cadere sulla carreggiata sud.

A breve maggiori dettagli