SS36. Incidente tra Abbadia e Lecco in direzione Sud

Soccorsi allertati poco prima delle 14 di oggi, venerdì

Coinvolte due donne, una di 56 anni e l’altra di 86 anni

ABBADIA – Incidente tra auto poco prima delle 14 di oggi, venerdì 6 febbraio, sulla Statale 36, tra Abbadia Lariana e Lecco, in direzione Milano, in zona Orsa Maggiore. Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco, i Vigili del Fuoco, i tecnici di Anas e la Polstrada.

I Vigili del Fuoco di Lecco sono intervenuti con tre autopompe, una dalla sede centrale e due dal servizio di potenziamento sulla SS36 predisposto per le Olimpiadi Milano-Cortina e attivo fino al 23 febbraio.

Nello scontro tra auto sono rimaste coinvolte tre auto e due donne, una di 56 anni e l’altra di 86 anni, soccorse in codice giallo (mediamente critico) e portate all’ospedale per accertamenti. L’incidente è venuto all’altezza dello svincolo Lecco Nord. Inevitabile qualche rallentamento.