COSTA MASNAGA – Incidente intorno alle ore 9 di oggi, lunedì 6 gennaio, lungo la Statale 36, all’altezza dello svincolo di Costa Masnaga Est/Garbagnate Monastero in direzione Nord. Sarebbe coinvolta una sola auto, sul posto un’ambulanza della Croce Verde Bosisio per prestare soccorso a una ragazza di 24 anni. Si segnalano rallentamenti e code in direzione Lecco.