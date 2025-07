SS36. Rallentamenti per lavori prima di Abbadia, direzione Nord

Opera di Anas al lavoro nella galleria dopo l’Orsa

ABBADIA – Rallentamenti si stanno registrando in questi minuti sulla SS36 poco prima di Abbadia, direzione Nord. In corso interventi di Anas nella galleria Le Betulle, subito dopo l’Orsa Maggiore, per togliere dei calcinacci pericolanti.

Già da Lecco automobilisti fermi in coda, con gli operai al lavoro sulla tratta si prevedono tempi di percorrenza più lunghi del previsto per raggiungere i paesi sul lago.

Oltrepassato il tratto interessato dagli interventi, il traffico riprende a scorrere regolarmente.

