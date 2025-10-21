SS36. Scontro nel tunnel del Barro, un’auto si ribalta. Code in direzione Milano

Una donna di 77 anni è stata trasportata all’ospedale in codice giallo

Inevitabili le ripercussioni sul traffico: SS36 bloccata verso Milano e viabilità cittadina in tilt

LECCO – Incidente lungo la Statale 36, nel tunnel del Barro, in direzione Milano. Due auto si sono scontrate poco prima delle ore 10 di oggi, martedì 21 ottobre, una delle quali si è ribaltata. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi con l’automedica da Lecco, un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale. Traffico bloccato in direzione Milano (Sud).

Secondo una prima ricostruzione, che dovrà essere ufficializzata dalle forze dell’ordine impegnate nei rilievi, una donna di 77 anni al volante di una Fiat Panda avrebbe superato un camioncino fermo con le quattro frecce sulla corsia di marcia, durante la manovra di rientro sarebbe stata tamponata da un’auto (che a seguito dell’impatto si sarebbe ribaltata) guidata da un ragazzo di 37 anni.

La donna è stata trasportata per accertamenti in codice giallo (mediamente critico) all’ospedale di Lecco. Inevitabili le ripercussioni sul traffico con la Statale 36 completamente bloccata in direzione Milano, code anche nell’ultimo tratto della nuova Lecco-Ballabio. Come accade sempre in questi casi, traffico in tilt anche per quanto riguarda la viabilità cittadina.