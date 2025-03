SS36dir. Incidente allo svincolo di via della Pergola, intervento dei soccorsi

Nello scontro sarebbero rimaste coinvolte quattro auto

L’allarme è scattato poco dopo le 15.30, inevitabili i disagi alla circolazione

LECCO – Incidente, intorno alle 15.30 di oggi, all’imbocco della SS36dir (nuova Lecco-Ballabio), tra l’ingresso di via della Pergola e lo svincolo dell’ospedale di Lecco. Sarebbero coinvolte quattro auto, i soccorsi sono intervenuti in codice rosso (molto critico) con due ambulanze (una del Soccorso degli Alpini di Mandello e l’altra della Croce San Nicolò di Lecco) e l’automedica da Lecco.

Sul posto erano presenti anche i Vigili del Fuoco del Comando di Lecco e le forze dell’ordine. Sarebbero coinvolte cinque persone, nessuna delle quali sarebbe rimasta ferita in modo grave nonostante quanto si era pensato in un primo momento. Inevitabili i disagi alla circolazione stradale con rallentamenti e code in entrambe le direzione.