Stalker continua a perseguitare la ex nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato

La vittima è una donna lecchese di 45 anni

L’aguzzino è un pluripregiudicato di 41 anni senza fissa dimora che da due mesi aveva ricominciato a perseguitarla

LECCO – Da circa due mesi aveva ricominciato a perseguitare la sua ex, andando sotto casa minacciandola di morte e pensare che negli ultimi giorni aveva deciso di intraprendere un percorso terapeutico.

La brutta storia è avvenuta nel lecchese, vittima una donna di 45 anni. Il suo ex, un uomo di 41 anni, italiano, pluripregiudicato, senza fissa dimora, infischiandosene del divieto di avvicinamento emesso a settembre dal G.I.P. del Tribunale di Lecco era tornato a minacciare la donna, anche con frasi intimidatorie che ripeteva costantemente al telefono via WhatsApp con un numero diverso da quello precedentemente bloccato dalla 45enne.

A porre fine all’incubo è stata la Polizia di Stato di Lecco, che oggi, mercoledì, ha rintracciato l’uomo.

Il Sostituto Procuratore, dott.ssa Giulia Angeleri, non ha avuto dubbi nel chiedere l’aggravamento della misura e il G.I.P. ha immediatamente emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il persecutore.

Lo stalker negli ultimi giorni aveva deciso di intraprendere un percorso terapeutico, infatti gli agenti della Squadra Mobile lo hanno rintracciato presso le strutture sanitarie locali per sottoporsi a delle visite. Ora proseguirà un percorso riabilitativo in carcere.