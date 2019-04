Automatizzato l’accesso anche al parcheggio di Piazza Affari

Linee Lecco manterrà, con modalità diverse, il presidio dei vigilanti

LECCO – Sono in fase di ultimazione in questi giorni i lavori di installazione delle stanghe automatiche all’ingresso del parcheggio di Piazza Affari, così come avvenuto in piazza Sassi, con la riqualificazione dell’area di sosta e presto sarà lo stesso per piazza Mazzini, passata recentemente alla gestione diretta di Linee Lecco.

L’automazione del parcheggio in piazza Affari sarà attivata nei prossimi giorni e il presidio del personale incaricato resterà per tutto il giorno, almeno per il primo fine settimana.

“In questa prima fase manterremo il presidio fisso di una persona che vigilerà sull’area, per assicurarsi che vada tutto bene, che non vi siano problematiche tecniche e che gli utenti non abbiano difficoltà – spiega Mauro Frigerio, amministratore unico di Linee Lecco – anche in futuro non andremo a sguarnire il presidio: un operatore di ronda vigilerà sia sul parcheggio di Piazza Affari che sul vicino parcheggio di Piazza Mazzini”.

Vigilanza notturna

Che la presenza delle guardie giurate abbia migliorato la situazione dei parcheggi cittadini, ponendo un freno alla presenza dei venditori abusivi, è evidente e Linee Lecco non vuole farne a meno, con nuove opportunità di impiego per i vigilantes.

“Abbiamo recentemente acquisito le aree di sosta del Broletto Nord e della Ventina a Pescarenico, che hanno un’apertura 24h e diversi abbonamenti già sottoscritti tra i residenti, vogliamo che possano recuperare i loro veicoli anche in orario notturno, senza preoccupazioni per la loro sicurezza – spiega Frigerio – per questo ci stiamo confrontando con l’amministrazione comunale sulla possibilità di un presidio notturno, con controlli ad orari flessibili su questi parcheggi. Nel frattempo al Broletto Nord abbiamo già provveduto ad installare un sistema di videosorveglianza”.