CIVATE – Incidente stradale poco dopo le ore 10 di oggi (martedì 13 agosto) nel tunnel del Barro lungo la Statale 36 tra Civate e Lecco in direzione Nord. Un’auto avrebbe perso il controllo andando a sbattere, coinvolto un uomo di 40 anni che non sarebbe in pericolo di vita. Si segnalano lunghe code e rallentamenti verso Lecco a partire dallo svincolo di Annone Brianza.