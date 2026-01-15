Stazione di Lecco, dopo le recenti aggressioni rafforzato il piano di sicurezza

Due episodi riconducibili allo stesso soggetto che è stato arrestato

Restano attivi i servizi di presidio “ad alto impatto” che hanno portato tra il 2024 e il 2025, un netto miglioramento del quadro della sicurezza urbana

LECCO – La sicurezza nell’area della stazione ferroviaria di Lecco e nelle zone limitrofe si conferma una priorità assoluta nell’agenda del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Durante l’ultima riunione, presieduta dal Prefetto Paolo Ponta, sono stati analizzati i recenti episodi di cronaca che hanno coinvolto operatori del servizio taxi e passeggeri, tutti riconducibili a un medesimo soggetto, evidenziando che il responsabile è stato prontamente individuato e tratto in arresto grazie alla reattività del sistema di controllo territoriale.

L’efficacia dell’azione di contrasto è testimoniata dai dati comparativi tra il 2024 e il 2025, che evidenziano un netto miglioramento del quadro della sicurezza urbana. Si registra infatti una riduzione indicativa del 45% dei reati contro la persona, dei danneggiamenti e delle violazioni in materia di stupefacenti, un trend positivo che interessa direttamente lo scalo ferroviario, la piazza antistante e le vie adiacenti. In questo contesto, restano attivi i servizi di presidio “ad alto impatto” destinati a proseguire senza sosta sia nel centro cittadino che nelle aree considerate più sensibili.

Il Prefetto di Lecco ha sottolineato come la tutela della stazione rappresenti un impegno costante, affrontato con immediatezza attraverso un potenziamento dei controlli e un’azione coordinata tra le Forze dell’Ordine. Sebbene Lecco sia una realtà urbana di dimensioni contenute, lo scalo ferroviario, per sua natura, rappresenta un luogo di forte aggregazione e flussi costanti: per tale ragione, è stato consolidato un modello operativo dinamico che integra le competenze delle Forze di Polizia con quelle della Polizia Locale.

Questa strategia assicura che lo scalo sia costantemente monitorato, con servizi ordinari nei giorni feriali e pattugliamenti mirati nei fine settimana, estesi anche a bordo dei treni per garantire una sicurezza diffusa lungo le tratte. L’azione istituzionale proseguirà attraverso questa strategia condivisa di prevenzione e controllo, con il costante obiettivo di garantire condizioni di legalità e sicurezza a beneficio dei cittadini, dei viaggiatori e di tutti gli operatori che prestano servizio presso lo scalo.