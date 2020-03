Stop agli spostamenti delle persone dal Comune in cui si trovano: ecco l’ordinanza

Ordinanza a doppia firma del Ministero degli Interni e di quello della Salute

Ci si potrà spostare solo per comprovate esigenze

LECCO – “Divieto a tutte le persone di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”. E’ quanto recita la nuova ordinanza emanata oggi, domenica 22 marzo, a doppia firma del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e di quello della Salute Roberto Speranza come ulteriore misure urgente di contenimento del diffondersi del virus Covid 19 su tutto il territorio nazionale.

Nel provvedimento si legge anche che le disposizioni dell’ordinanza producono effetto dalla data del 22 marzo 2020 e sono efficaci fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La decisione arriva qualche ora dopo l’annuncio, da parte del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, delle stretta alle attività produttive non necessarie.

ECCO L’ORDINANZA : PAGINA 1 PAGINA 2