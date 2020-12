Suello. Trovata morta in casa, per gli inquirenti è un tragico incidente

L’anziana era seduta al tavolo della cucina

Nell’appartamento non ci sarebbero segni di effrazione

SUELLO – Con ogni probabilità si è trattato di un tragico incidente: una donna di 88 anni, Liberata Stefanoni, è morta ieri avvolta dalla fiamme mentre si trovava in cucina.

I carabinieri e i vigili del fuoco di Lecco sono intervenuti nel pomeriggio, intorno alle 16.30, nell’appartamento in cui viveva da sola dopo la morte del marito, lungo via Provinciale a Suello. Da quanto è possibile apprendere l’anziana è stata ritrovata, senza vita, seduta al tavolo della cucina dove, per cause ancora da accertare avrebbe preso fuoco, forse anche dopo un malore. Gli inquirenti al momento escludono la presenza di altre persone nell’appartamento e non ci sarebbero i segni di effrazione.

L’appartamento è sotto sequestro mentre la salma, sulla quale non è stata disposta l’autopsia è stata consegnata ai familiari per la celebrazione dei funerali martedì mattina.