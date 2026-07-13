Sversamento nel lago durante i lavori della ciclopedonale Lecco-Abbadia: sul posto Vigili del Fuoco e ARPA

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio

ABBADIA – Intervento di soccorso nella giornata di oggi lungo il cantiere della nuova ciclopedonale Lecco-Abbadia Lariana, dove si è verificato uno sversamento nel lago da un’imbarcazione impiegata per i lavori.

Per cause ancora in corso di accertamento, dalla barca utilizzata nel cantiere si è verificata una perdita di carburante che ha interessato le acque del lago. L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto per mettere in sicurezza l’area e contenere gli effetti dello sversamento.

Sul luogo dell’episodio sono intervenuti anche i tecnici di ARPA Lombardia, incaricati di effettuare i rilievi e gli accertamenti necessari per verificare la natura della sostanza dispersa e valutare l’eventuale impatto ambientale. Sono in corso gli approfondimenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare le cause della perdita.