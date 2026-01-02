Sversamento sospetto nel torrente Bione: la segnalazione di un lettore

Il filmato è stato girato oggi da un cittadino lungo la pedonale

LECCO – Uno scarico con uno sversamento anomalo che finisce direttamente nel torrente Bione. È quanto emerge da un filmato inviato alla redazione da un lettore, che ha documentato una situazione ritenuta potenzialmente critica. Il filmato è stato realizzato dal tratto pedonale che costeggia via Cimabue, mentre lo scarico si trova sulla sponda opposta, in via Masaccio.

Nel video, girato oggi, si nota chiaramente la fuoriuscita di una sostanza da uno scarico che confluisce nel corso d’acqua. Dalle immagini si osserva un flusso continuo, dall’aspetto torbido, compatibile — secondo quanto segnalato — con un possibile sversamento di liquami o di altra sostanza non identificata.

La segnalazione è arrivata direttamente da un cittadino, che ha deciso di documentare l’episodio e sottoporlo all’attenzione della stampa locale, preoccupato per le possibili conseguenze ambientali. Al momento non è noto da dove provenga lo scarico né se si tratti di un impianto regolare o di una perdita accidentale.

La vicenda, ora portata all’attenzione pubblica, potrebbe richiedere verifiche da parte degli enti competenti per accertare la natura dello scarico e valutare eventuali responsabilità.