LECCO – Incidente con più veicoli coinvolti all’uscita del tunnel del Monte Barro, sulla Statale 36 in direzione Lecco.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14.30 di lunedì. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti ma importanti disagi alla viabilità. Lunghe code per chi viaggia in direzione del capoluogo, nella galleria del Barro con ripercussioni anche per l’immissione da Pescate.