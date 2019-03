Traffico rallentato in mattinata sul Terzo Ponte verso Milano

Poco prima delle 11 si era verificato un tamponamento tra due auto nel tunnel del Barro

LECCO – Traffico a rilento sul Terzo Ponte in direzione Milano nella mattinata di oggi, giovedì 28 marzo. I rallentamenti si sono verificati a partire dalle ore 11 a causa di un tamponamento, fortunatamente senza nessuna grave conseguenza, all’interno del tunnel del Barro in direzione sud.

Traffico intenso

Nonostante il sinistro sia stato di poco rilievo le conseguenze si sono fatte sentire sulla viabilità, con il traffico, già intenso in mattinata, rallentato dalla presenza dei mezzi incidentati sulla carreggiata, recuperati poi dal Soccorso Stradale Lanfranchi.

Ancora code

Le code si registrano anche ora (mezzogiorno) sulla rampa di ingresso del Bione, sul terzo Ponte e nel tunnel in direzione Milano, probabilmente causate anche dal cantiere per la riparazione di un giunto stradale, per il quale, come noto, è stata disposto il restringimento della carreggiata nel tratto appena successivo all’uscita del tunnel fino all’innesto con la provinciale da Civate.