Tenta di gettarsi dal Ponte Kennedy, giovane salvata dai poliziotti

Prima l’annuncio in Instagram poi il tentativo di suicidio

Gli agenti la vedono e riescono a trarla in salvo

LECCO – Poteva finire in tragedia quel gesto, tentato ma non riuscito, di una giovane che stava per gettarsi dal Ponte Kennedy, all’ingresso di Lecco e che è stata salvata dai poliziotti intervenuti dopo una segnalazione.

La ragazza, poco più che maggiorenne e di origine asiatica, aveva pubblicato un messaggio di addio sul proprio profilo instagram che lasciava intuire le intenzioni della giovane.

Gli agenti della Squadra Volanti, giunti repentinamente sul posto, si sono accorti della presenza di una ragazza in procinto di scavalcare il parapetto del ponte. I poliziotti si sono precipitati lì giusto in tempo per afferrare la giovane per i vestiti e per una gamba. Una prontezza che le ha salvato la vita.