Scossa di Magnitudo 4.4 con epicentro nei pressi di Bonate Sotto (BG)

Studenti fuori dalle scuole. Parziale danneggiamento di una vecchia abitazione (già ammalorata) a Olgiate Molgora in via Roma

LECCO – Una scossa di terremoto di Magnituto tra i 4.4 è stata registrata alle 11.34 di oggi, sabato, in provincia di Bergamo, con epicentro nella zona del comune di Bonate Sotto ad una profondità di 26 km.

La terra ha tremato anche nel lecchese dove in moltissimi hanno sentito la scossa durata per qualche secondo. A confermalo è l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

A seguito della scossa che si è sentita in maniera evidente anche in città, gli studenti delle scuole di Lecco sono stati fatti uscire dagli istituti in via precauzionale come previsto dal protocollo di sicurezza. Nella foto qui sotto gli studenti del Liceo G.B. Grassi.

I Vigili del Fuoco stanno intervenendo a Olgiate Molgora, in via Roma, per un parziale danneggiamento di una vecchia abitazione già ammalorata. Altri interventi non sono stati per ora richiesti.