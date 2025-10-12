Tifoso del Lecco cade dagli spalti durante AlbinoLeffe-Lecco e finisce all’ospedale

L’incidente è avvenuto oggi, domenica, al minuto 81′. Il tifoso, subito soccorso, è stato portato all’ospedale

ZANICA – Un brutto incidente sugli spalti ha rischiato di rovinare la partita di calcio tra AlbinoLeffe e Lecco, 9^ giornata dal girone A di Serie C, conclusasi comunque con la vittoria dei blucelesti per 1-0. Un tifoso lecchese, infatti, è caduto insieme a un amico dalla balaustra su cui si trovava, probabilmente dopo aver perso l’equilibrio, precipitando per alcuni metri fino a finire in campo malamente.

Nonostante la caduta, il tifoso non ha mai perso conoscenza, come riferiscono le prime notizie giunte in redazione, anche se pare abbia picchiato violentemente la testa a terra, generando momenti di forte apprensione tra spettatori, giocatori e dirigenti. Immediato l’intervento dei soccorsi, che hanno provveduto al trasporto in ospedale del ferito. A lui va un sincero augurio di pronta guarigione.

La gara, diretta da Maria Marotta della Sezione di Sapri, è stata sospesa dall’81’ all’89’ per consentire tutte le operazioni di soccorso, con un recupero finale di 11 minuti. Sul piano sportivo, il Lecco ha portato a casa tre punti grazie al gol di Guillaume Furrer firmato al 62’.