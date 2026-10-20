Timori per le violenze a Lecco: città blindata, ma in piazza non c’era nessuno

La paura, però, corre veloce sui social: assente il 47% degli studenti delle superiori e tanti negozi chiusi

Tutto è cominciato nel pomeriggio di lunedì quando il tam tam mediatico ha fatto scattare un imponente dispositivo di sicurezza

LECCO – Una giornata di “ordinaria follia” quella di oggi, martedì 20 ottobre, che ha avuto il suo apice alle 16 in Piazza XX Settembre quando, al di là del grande dispiegamento di forze dell’ordine e di qualche privato cittadino pronto a difendere la città dagli assalti di possibili saccheggiatori, non è accaduto praticamente nulla.

Tutto è cominciato nel pomeriggio di ieri quando hanno cominciato a diffondersi a macchia d’olio via social non ben precisati messaggi sulla volontà di portare nelle piazze di Lecco scontri ben peggiori di quelli avvenuti a Parigi. Dopo i saccheggi di Milano, tanto è bastato per innescare una serie di imprevedibili reazioni: da un lato chi ha chiamato a raccolta i cittadini per difendere la città, dall’altro la paura che ha spinto tanti genitori a tenere a casa da scuola i figli (i dati ufficiali parlano del 47% di assenze nelle scuole superiori della città, circa 3.300 studenti) e tanti negozi del centro ad abbassare le serrande.

Impressionante il dispiegamento di forze attorno al ring annunciato di Piazza XX Settembre ma, fortunatamente, i tanto temuti contendenti non si sono visti a parte, appunto, un gruppo di cittadini che si è dato appuntamento per difendere la città, ma successivamente invitato dalla Digos a sciogliersi e lasciare la piazza poiché “l’assembramento non era autorizzato”.

In piazza, oltre ai vertici delle forze dell’ordine, si sono visti anche alcuni assessori, l’europarlamentare Pietro Fiocchi e il Provveditore di Lecco. Le Forze dell’Ordine, visto l’allarme che si è creato, resteranno comunque a presidiare i possibili punti critici della città a oltranza.