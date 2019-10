Tirato il freno d’emergenza, in serata treni bloccati a Maggianico

Ennesima odissea per i pendolari dei treni tra Milano e Lecco

In serata convogli fermi a Maggianico, qualcuno avrebbe tirato la leva d’emergenza

LECCO – Non c’è pace per i viaggiatori della linea Milano-Lecco: oltre i ritardi anche la beffa di restare bloccati sul treno dopo che qualcuno avrebbe tirato il freno di emergenza mentre il convoglio superava la stazione di Maggianico.

E’ successo sul treno delle 18.43 da Milano per Lecco (in realtà partito solo alle 7.05 per ritardo). Il treno è rimasto fermo sui binari in attesa di ripartire. “Siamo praticamente in ostaggio – racconta Filippo Boscagli, consigliere comunale e pendolare – è una barzelletta, siamo bloccati qui e attendiamo che il treno riparta per arrivare alla stazione di Lecco e poter scendere. Altri treni ora sono accodati al nostro”

Giusto oggi Trenord aveva diramato dei dati relativi al servizio, sottolineando le criticità riscontrate proprio sulle linee di collegamento con Lecco

