Traffico in tilt: alla consegna dei farmaci salvavita ci pensa la Polizia di Stato

E’ successo ieri mattina, venerdì, durante il delirio viabilistico legato alla chiusura del tunnel del San Martino

I poliziotti della Squadra Volanti sono riusciti a scortare il furgone verde arrivando in tempo in ospedale per l’intervento chirurgico

LECCO – Hanno scortato il furgone dall’Orsa Maggiore fino all’ospedale Manzoni di Lecco garantendo l’arrivo dei farmaci salvavita in tempo per un intervento programmato nonostante il traffico fosse letteralmente paralizzato dalla chiusura dell’attraversamento del San Martino per allagamento.

Nella giornata infernale per la viabilità lecchese di ieri, venerdì 11 ottobre, c’è spazio anche per una storia a lieto fine che vede protagonista la squadra Volanti della Polizia di Stato di Lecco, intervenuta prontamente per far arrivare entro le 12 il furgone che trasportava dei farmaci salvavita in ospedale a Lecco.

Ricevuta la segnalazione alla sala operativa della linea di emergenza Nue112, il personale della Polizia di Stato si è prontamente attivato per cercare di risolvere il problema creato dall’ingorgo di auto e camion dovuto alla chiusura del tunnel di Lecco.

Agganciato il furgone “verde” nella zona del distributore di benzina sul lungolario Piave, i poliziotti della Volante hanno cercato di far strada al camioncino bloccato nel traffico. Grazie all’utilizzo dei dispositivi luminosi e acustici, a cui si sono poi aggiunte segnalazioni manuali e le provvidenziali abili manovre dell’autista dl furgone, il mezzo è riuscito a districarsi dall’ingorgo raggiungendo in soli 7 minuti l’ospedale Manzoni, in tempo utile per la consegna dei medicinali salva-vita necessari per effettuare un programmato intervento chirurgico.