Traffico in tilt sulla SS36 in direzione nord per incidente ad Annone. Code anche a Mandello

Un’auto si è ribaltata poco prima delle 7 all’altezza dell’uscita di Annone Brianza, in direzione Lecco, causando pesanti rallentamenti

Alla situazione si è aggiunto anche un veicolo fermo in una galleria di Mandello, che ha contribuito a rallentare ulteriormente la circolazione verso nord

LECCO – È bastato un incidente avvenuto nelle prime ore del mattino per trasformare la SS36 in una lunga fila di veicoli diretti verso Lecco. La giornata di sabato si è aperta con pesanti disagi per gli innumerevoli automobilisti in viaggio diretti verso le località di lago e di montagna, rimasti imbottigliati nel traffico dopo un ribaltamento avvenuto all’altezza di Annone Brianza.

L’allarme è scattato poco prima delle sette, nel tratto compreso tra Bosisio Parini e Annone Brianza-Cesana, lungo la carreggiata in direzione nord. Il sinistro ha coinvolto sette persone: due ragazzi di 19 anni, un uomo di 43 anni, un uomo di 77 anni e altre due persone di 42 e 69 anni. Ignota l’identità della settima persona coinvolta.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce Rossa di Villasanta, un mezzo della Croce Rossa di Cantù e un mezzo di soccorso avanzato dell’Agenzia di Tutela della Salute di Lecco, oltre ai Vigili del Fuoco di Lecco e agli agenti della Polizia Stradale di Lecco e Milano, incaricati dei rilievi e della gestione della viabilità. I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Erba in codice giallo (media gravità).

Nel frattempo la circolazione è rapidamente andata in crisi. Intorno alle 7.30 la coda aveva ormai raggiunto dimensioni considerevoli, con il serpentone di auto che continuava ad allungarsi in direzione Lecco. La riduzione della carreggiata necessaria per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati ha inevitabilmente rallentato il traffico.

A complicare ulteriormente la situazione è arrivata anche una seconda criticità: più a nord, all’altezza di Mandello, un veicolo fermo in galleria avrebbe provocato ulteriori rallentamenti sempre in direzione nord, aggravando una mattinata già particolarmente difficile per la circolazione sulla 36.