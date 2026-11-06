Traffico internazionale di droga: sequestrate due società

Operazione della Guardia di Finanza di Lecco e della Dda di Milano

Oltre 14 milioni di euro provenienti dalla droga trasferiti in Albania. Lingotti d’oro per riciclare il denaro

LECCO – Guardia di Finanza di Lecco e Direzione Distrettuale Antimafia di Milano hanno eseguito un sequestro preventivo d’urgenza a carico di due società finite al centro dell’operazione denominata “Caveau 38”. L’attività d’indagine ha portato alla luce una presunta associazione criminale, composta in prevalenza da cittadini albanesi, accusata di aver riciclato oltre 14 milioni di euro derivanti dal traffico internazionale di cocaina che si svolgeva tra Olanda, Germania, Italia e Albania.

Dalle indagini sarebbe emerso che una parte del denaro veniva ripulita attraverso l’acquisto di lingotti d’oro: quasi 8 chili quelli che sarebbero stati acquistati in Italia da una società a responsabilità limitata attiva nella lavorazione dei metalli preziosi con sedi a Milano e Alessandria, per poi essere trasferiti in Albania. La seconda impresa sequestrata, invece, fungeva da “cassaforte” del gruppo, investendo i capitali nel settore immobiliare.

L’inchiesta fa riferimento a illeciti commessi tra il 2019 e il 2022 e coinvolge, oltre alla due società, anche 52 persone. Secondo la Procura, gli indagati avrebbero organizzato le singole transazioni di droga e di contante attraverso sistemi di messaggistica criptata. Durante il blitz sono stati eseguiti sei arresti e sono stati sequestrati oltre un milione e mezzo di euro in contanti e circa 32 chili di stupefacenti (cocaina, eroina e marijuana).