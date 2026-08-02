Tragedia a Lecco: uomo perde la vita cadendo da un edificio in via Perazzo

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Polizia Lecco
Le forze dell'ordine giunte sul posto

La tragedia poco dopo le 19 in via Paolo Pio Perazzo, accanto a piazza dei Cappuccini

Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto utili a capire se si è trattato di una caduta fatale o di un gesto volontario

LECCO – La quiete della serata è stata spezzata da una tragedia che ha lasciato sotto shock residenti e passanti. Un uomo ha perso la vita dopo essere precipitato da un palazzo in via Paolo Pio Perazzo, la strada che costeggia piazza dei Cappuccini, nel quartiere di Santo Stefano a Lecco. La caduta si è conclusa sul tetto di un’auto in sosta lungo la via: un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo.

L’allarme è scattato poco dopo le 19. In quel momento la zona era particolarmente frequentata, con numerose persone presenti anche ai tavolini dei bar della zona. Diversi testimoni, richiamati dal forte rumore provocato dall’impatto, hanno assistito ai drammatici istanti successivi e hanno immediatamente dato l’allarme ai soccorsi e alle forze dell’ordine.

Polizia Lecco

Nel giro di pochi minuti l’area è stata delimitata per consentire gli accertamenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Lecco, che hanno transennato la zona e avviato i rilievi.

Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Gli investigatori dovranno chiarire le circostanze della caduta e verificare se si sia trattato di un tragico incidente oppure di un gesto volontario.

Al momento non sono state rese note le generalità della vittima.

ViaP

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