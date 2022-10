E’ successo questa mattina, giovedì, poco dopo le 11

La vittima è Giuseppe Figini conosciuto a Calolzio. Nonostante l’arrivo dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare

LECCO – Tragedia questa mattina, giovedì, a Maggianico, dove un ciclista è morto mentre percorreva Corso Bergamo. E’ successo poco dopo le 11 all’altezza della pasticceria Arnold e la dinamica di quanto avvenuto è al vaglio della Polizia Locale di Lecco che è intervenuta con diverse pattuglie per i rilievi.

La vittima è Giuseppe Figini di Calolziocorte, storico volto dei commercianti calolziesi, che si stava spostando in bicicletta in direzione di Lecco. Sul posto sono intervenute automedica del 118 e l’ambulanza della Croce San Nicolò, con lo staff sanitario che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

La Polizia Locale sul posto sta ricostruendo l’accaduto. Da quanto è stato possibile apprendere, l’allarme è stato lanciato da alcuni residenti che avrebbero visto una persona a terra a fianco di una bici. Si è temuto che il ciclista potesse essere stato urtato da un veicolo in transito ma sembra prevalere l’ipotesi di un malore che avrebbe provocato la caduta del calolziese dalla bicicletta.

Gli ulteriori accertamenti, anche attraverso le immagini delle telecamere dovrebbero riuscire a togliere ogni dubbio sull’accaduto.

Figini, commerciante di vini in pensione, è stato presidente della Confcommercio Valle San Martino fino al 2008, consigliere comunale con l’allora sindaco Paolo Arrigoni e attualmente ricopriva il ruolo di presidente dell’Associazione Calolzio Turistica.