Tragedia durante il viaggio di nozze a Bellagio: turista francese muore dopo un malore

La donna, classe 1985, si era sentita male mentre si trovava sul lago con il marito

Trasportata all’ospedale di Lecco, è deceduta dopo il grave quadro clinico, probabilmente riconducibile a un aneurisma

BELLAGIO – Doveva essere un viaggio di nozze da ricordare, si è trasformato in una tragedia. Una turista francese di 41 anni è morta dopo essere stata colpita da un improvviso e gravissimo malore mentre si trovava a Bellagio per la sua luna di miele insieme al marito, anche lui di nazionalità francese.

La donna, nata nel 1985, si è sentita male durante il soggiorno sul lago di Como. Soccorsa, è stata trasportata all’ospedale di Lecco, dove è stata ricoverata in condizioni critiche. Tra le ipotesi sulle cause del malore quella di un aneurisma.

Nella giornata di lunedì è stato svolto l’accertamento della morte cerebrale, che ha confermato il decesso della donna. Una notizia drammatica per il marito, con il quale si trovava in Italia per celebrare la luna di miele.