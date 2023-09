Tragedia in Valchiavenna, ritrovato senza vita Andrea Sarnataro

Il lecchese, 49 anni, era scomparso domenica in zona Cascate dell’Acquafraggia

Subito sono scattate le ricerche, nel pomeriggio di oggi il tragico ritrovamento sopra l’abitato di Sarlone

LECCO – E’ stato trovato senza vita il corpo del lecchese Andrea Sarnataro. L’uomo, 49 anni, era scomparso nella giornata di domenica 3 settembre, durante una gita in Valchiavenna. Non si avevano più sue notizie dalle 11.30 di ieri, l’ultima volta era stato avvistato nella zona di Ponte della Teggiola – Cascate dell’Acquafraggia, nel comune di Piuro (SO).

Subito si sono mobilitati i soccorsi e già nella giornata di ieri sono scattate le ricerche che purtroppo si sono concluse nel pomeriggio di oggi, lunedì, con il tragico ritrovamento. L’uomo è stato trovato senza vita non nel parco delle cascate dell’Acquafraggia, ma in prossimità del torrente Brascìi (Brasile) sopra l’abitato di Sarlone.

“Un ringraziamento per il pronto intervento al Soccorso Alpino, ai Vigili del Fuoco e a tutti i volontari impegnati da ieri sera nella ricerca disperata dell’uomo – ha detto il sindaco di Piuro Omar Iacomella -. Ai familiari giunga il più profondo sentimento di cordoglio”.