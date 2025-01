Tragedia sul lavoro a Giussano: 32enne precipita dal tetto e muore

Fatale per il giovane una caduta di oltre 6 metri

I soccorsi non hanno potuto fare nulla per salvare il 32enne

GIUSSANO (MB) – Drammatico incidente sul lavoro oggi, martedì 14 gennaio, poco dopo le ore 14, in un’azienda di via Brunati 26 a Giussano, in provincia di Monza Brianza, al confine con la Brianza lecchese. Un giovane lavoratore di 32 anni è morto sul colpo dopo essere precipitato dal tetto, da un’altezza di oltre i 6 metri.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi con un’ambulanza, un’automedica e i vigili del fuoco, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso. Presenti anche gli operatori dell’Ats Brianza e i Carabinieri della Compagnia di Seregno che dovranno accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.