Tragedia sul monte Magnodeno, morto un escursionista di 76 anni

L’allarme poco prima delle 14

L’uomo sarebbe precipitato per circa 20/30 metri

LECCO – Un escursionista di 76 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi, 19 marzo, sul monte Magnodeno, vittima di una caduta nei pressi del bivacco.

L’allarme è scattato verso le 14: in volo si è alzato l’elicottero del 118, allertata anche una squadra del soccorso alpino della stazione di Lecco.

Stando a quanto riferito, l’uomo sarebbe precipitato fatalmente dal sentiero per circa 20/30 metri. Una volta giunti in posto i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. In corso le operazioni di recupero della salma.