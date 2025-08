Tragedia sulla SS36, è morto il ciclista investito tra Lecco e Abbadia

L’uomo, 67 anni, era stato trasportato all’ospedale di Lecco in gravissime condizioni

I sanitari erano stati calati dall’elicottero direttamente sul luogo dell’incidente

LECCO – Un incidente che si è trasformato in tragedia quello avvenuto nella mattinata di oggi, domenica, lungo la Statale 36 nel tratto tra Lecco e Abbadia, in direzione Nord. Il ciclista investito da un’auto è morto nonostante la corsa disperata all’ospedale di Lecco. L’uomo, 67 anni, originario di Varese, era stato trasportato con il codice di massima urgenza, ma nonostante tutti i tentativi di salvargli la vita è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Il gravissimo incidente è avvenuto intorno alle ore 9, nel tratto tra Lecco e Abbadia, di cui più volte è stata denunciata la pericolosità. Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari che sono stati calati sul luogo dell’incidente direttamente dall’elicottero. Le condizioni dell’uomo erano apparse sin da subito gravissime, troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto.

Spetterà ora alle forze dell’ordine stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.