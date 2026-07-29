Tragico incidente in montagna in Francia, muore una ex maestra di Lecco

La città in lutto per Antonella Frizzarin, 67 anni, aveva insegnato nella scuola primaria di Bonacina

La donna, in seguito a una caduta, si sarebbe procurata una gravissima ferita con il bastone da trekking

LECCO – Una notizia drammatica ha lasciato senza parole l’intera città: a seguito di un incidente in montagna è morta Antonella Frizzarin, ex maestra di 67 anni, in pensione dal 2021, molto conosciuta a Lecco per aver lavorato alla scuola elementare Fabio Filzi del rione di Bonacina e che, insieme a tutta la comunità, negli anni passati si era anche battuta per evitarne la chiusura.

Il fatto risalirebbe allo scorso 21 luglio quando, durante un’escursione con il marito nella zona di Val-Cenis, in Francia, si sarebbe procurata una gravissima lesione al collo. Sembra che la causa della ferita, poi risultata fatale, sia imputabile al bastone da trekking dell’escursionista, a seguito di una caduta accidentale.

Lecchese, residente nel rione di Rancio insieme alla sua famiglia, è stata soccorsa in gravi condizioni e trasportata al centro medico di Val-Cenis Lanslebourg, per poi essere trasferita all’ospedale di Chambéry, dove poi è deceduta. Una tragica fatalità che ha sconvolto tutti, tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza al marito e alle due figlie, soprattutto dal mondo della scuola dove Antonella Frizzarin, nonostante fosse in pensione da qualche anno, era ancora molto apprezzata.

Il corpo della donna sarebbe ancora in Francia. La famiglia, con l’aiuto dei Servizi Funebri Vallini&Castagna, sta espletando tutte le necessarie formalità burocratiche che richiede una situazione così delicata. Al momento si sta aspettando il nullaosta delle autorità francesi per il rientro della salma a Lecco.