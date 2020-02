Trasferta ‘saltata’, i tifosi del Lecco accendono fumogeni sul Ponte Vecchio

Fumo blu-celeste sul Ponte Azzone Visconti domenica pomeriggio

Iniziativa dei tifosi della Calcio Lecco, rimasti in città dopo l’alt del Questore di Alessandria

LECCO – Non hanno potuto seguire la squadra nella sfida piemontese ma non hanno fatto mancare il loro supporto, anche in modo decisamente visibile: sono i tifosi della Calcio Lecco che ieri, domenica, al termine del match tra i blu-celesti e l’Alessandria, hanno acceso dei fumogeni sul Ponte Vecchio.

La curva Nord ha dovuto rinunciare alla trasferta dopo il provvedimento della Questura di Alessandria che imponeva alla tifoseria lecchese di raggiungere lo stadio Moccagatta solo utilizzando autobus organizzati. Questo dopo il corteo non autorizzato messo in atto dai tifosi del Lecco lo scorso dicembre a Pistoia.

Di contro, la Curva Nord aveva fatto sapere che nessuno di loro avrebbe raggiunto Alessandria, invitando tutta la tifoseria a fare fronte comune e a ritrovarsi domenica pomeriggio allo Shamrock Pub, a Lecco. Nelle vicinanze del locale, i tifosi hanno esposto uno striscione con la scritta “Liberi di seguirti”, dedicato alla squadra.