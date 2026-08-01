Tre incidenti nella notte nel Lecchese: intervento complesso a Brivio dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Lecco, impegnati in tre incidenti stradali a Lecco, Oggiono e Brivio

A Brivio l’intervento più delicato per liberare una persone dall’auto

​LECCO – Notte di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco, intervenuti su tre distinti incidenti stradali nei comuni di Lecco, Oggiono e Brivio.

​L’intervento più delicato si è svolto a Brivio, dove le squadre hanno dovuto utilizzare divaricatori e cesoie idrauliche per liberare una persona rimasta bloccata nell’auto, poi affidata ai sanitari del 118.

​In tutti i sinistri i Vigili del fuoco hanno garantito la messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.