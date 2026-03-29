Tre infortuni sulle montagne lecchesi: intervengono elicottero, Soccorso alpino e Vigili del fuoco

La prima richiesta d’aiuto è scattata pochi minuti prima delle 14.30 dalla località Sambrosera, a Valmadrera

Una squadra del Soccorso Alpino di Premana è impegnata nei pressi della strada verso l’Alpe Fraina

VALMADRERA/CIVATE/PREMANA – Tre le richieste di soccorso per infortuni e malori avvenuti nel pomeriggio di oggi – domenica 29 marzo – sulle montagne lecchesi.

La prima richiesta d’aiuto è scattata pochi minuti prima delle 14.30 dalla località Sambrosera, a Valmadrera. Una squadra del nucleo SAF dei Vigili del fuoco, con i colleghi volontari del distaccamento di Valmadrera, è intervenuta in collaborazione con il Soccorso alpino e l’elisoccorso di Como, per soccorrere una persona che si sarebbe ferita a una gamba. L’escursionista è stato elitrasportato in codice giallo all’ospedale di Monza.

La seconda chiamata al 118 è arrivata dalla zona della Falesia di Civate, dove un uomo di 46 anni sarebbe caduto in un’area impervia. Immediato – anche in questo caso – l’intervento dell’elisoccorso inviato da Milano dall’Areu e di una squadra del Soccorso Alpino Triangolo Lariano. L’escursionista è stato portato in pronto soccorso all’ospedale di Lecco in codice giallo.

Una squadra del Soccorso Alpino di Premana è impegnata poi nei pressi della strada verso l’Alpe Fraina per coadiuvare il soccorso – con l’ambulanza della Croce Rossa di Premana – di un 18enn colpito da un malore.