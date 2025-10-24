Tre persone in difficoltà in Grignetta recuperate dai Vigili del Fuoco

L’intervento di soccorso nel primo pomeriggio di oggi, venerdì

Sul posto l’elicottero Drago e il nucleo speleo alpino fluviale

LECCO – Intervento del nucleo Speleo Alpino Fluviale e dell’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco nel primo pomeriggio di oggi, venerdì, per il recupero di tre persone che si sono portate in una zona pericolosa durante un’escursione in Grignetta.

A causa del vento forte che soffiava in quota, il Drago ha verricellato sul posto due operatori che hanno accompagnato le persone fino al sentiero, dove squadra da terra li ha raggiunti e accompagnati in zona sicura.