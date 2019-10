Treni. Guasto a Greco Pirelli, problemi sulle linee per Milano

Nuova mattinata di disagi per i pendolari dei treni

Trenord annuncia ritardi fino a 30 minuti

LECCO – Se il buon giorno si vede dal mattino, parte decisamente male la giornata per i viaggiatori delle linee ferroviarie tra Lecco e Milano: ritardi fino a 30 minuti sono stati annunciati in prima mattinata a causa di un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni tra le stazioni di Milano Greco Pirelli e Milano Porta Garibaldi.

I tecnici di RFI sono al lavoro per risolvere il problema, fa sapere Trenord. Il disagio sta riguardando la linea Milano Lecco via Carnate, Milano Lecco via Molteno ma anche linee extralecchesi come la Milano Como Chiasso, la Bergamo Carnate Milano e la Malpensa Milano.

