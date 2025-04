Truffa ai danni di anziani, i Carabinieri arrestano due persone

Durante un controllo i militari hanno notato un’autovettura sospetta, seguendone i movimenti

I due malviventi trovati in possesso di denaro e gioielli per un valore complessivo di 10 mila euro

LECCO – I Carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Lecco hanno tratto in arresto in flagranza di reato due persone, un uomo e una donna, ritenute responsabili di una truffa consumata ai danni di persona anziana nel territorio cittadino.



Nel corso di specifici servizi finalizzati al contrasto di questo fenomeno criminoso, i carabinieri del nucleo investigativo hanno notato, nella zona di Pescarenico, un’autovettura sospetta, seguendone i movimenti.

Uno dei due soggetti è stato visto entrare in un edificio per poi uscirne poco dopo.

Fermati e sottoposti a controllo, i due sono stati trovati in possesso di denaro contante, gioielli, orologi e altri oggetti di valore per un ammontare complessivo di circa 10.000 euro, che poco prima avevano asportato a un’anziana mediante raggiri. La refurtiva è stata prontamente restituita alla legittima proprietaria.

Successivi accertamenti, svolti nell’immediatezza dei fatti, permettevano di acquisire elementi in ordine a un precedente tentativo di truffa sempre in danno di un’anziana residente a Lecco.

Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati associati rispettivamente presso le case circondariali di Lecco e Como. Durante la mattinata odierna, presso il Tribunale di Lecco, si è svolto il giudizio direttissimo a carico dei due arrestati. Il giudice ha convalidato i due arresti, disponendo per l’uomo la custodia cautelare in carcere mentre per la donna la misura cautelare dell’obbligo di dimora presso la propria abitazione.